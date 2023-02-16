Глава судейского департамента ответил, осталась ли в РФС практика использования полиграфа

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, существует ли в организации практика применения полиграфа при работе с судьями.



«Используется ли полиграф до сих пор? Мы договорились с судьями, что не заявляем о проверках. Вы же не видели никаких отстранений в последнее время. Профилактическая работа, которая была проведена за последнее время, имела эффект для большинства, тем более сейчас у нас огромное количество молодых судей. Все арбитры очень заинтересованы в том, чтобы не возникало даже мысли о проверке. Они стали работать намного лучше. Назовёте мне подозрительный матч за последнее время?» — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.