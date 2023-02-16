Каманцев ответил на вопрос об уголовной ответственности для судей

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос об уголовной ответственности для арбитров. По его мнению, это больше зона ответственности правоохранительных органов.

«Доводить до уголовной ответственности? Это больше вопрос правоохранительных органов. Если есть запросы, то мы делимся с ними конструктивной информацией. Но у нас нет таких фактов, как видеозапись или транзакция, чтобы можно было развить дело. У РФС нет ограничений по доведению до окончательных юридических решений. У нас есть уголовные кейсы, но это довольно сложная штука. Такие дела выстреливают, как правило, по какой-то глупости – у кого-то по другому уголовному делу изъяли телефон, там увидели переписку», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.