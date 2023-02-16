В РФС рассказали, почему ФИФА и УЕФА не объясняют отстранение российских судей
Поделиться
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался по поводу того, что ФИФА и УЕФА перестали вызывать российских арбитров на международные матчи.
«По поводу отстранения сборной России присылали бумаги? У нас разные системы. У сборной есть юридически обязательные вещи: количество матчей, суммы от телеправ и так далее. А у судей с ФИФА просто контракт, по которому их могут либо вызвать, либо нет. Эмблемы, амуницию и приглашение на онлайн-семинар прислали, но судить не вызвали. Причину этого никто объяснять не будет, потому что это юридические риски для ФИФА и УЕФА. Каждый судья может лично пойти судиться с этими организациями», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:07
-
10:03
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:36
-
09:29
-
08:53
-
08:36
-
08:30
-
07:56
-
06:54
-
05:28
-
04:55
-
04:52
-
04:48
-
04:44
-
04:07
-
03:50
-
03:47
-
03:45
-
03:44
-
03:25
-
03:05
-
02:54
-
02:50
-
02:43
-
02:41
-
02:19
-
01:58
-
01:44
Партнерский контент