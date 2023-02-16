Конти оценил совместную работу в «Бенфике» с экс-тренером «Спартака» Руем Виторией
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Защитник «Локомотива» Херман Конти рассказал о совместной работе в «Бенфике» с бывшим главным тренером «Спартака» Руем Виторией.
«У нас прекрасные отношения. Очень благодарен Рую за то, что он поверил в меня и пригласил из Аргентины. Но, возвращаясь к вопросу о конкуренции… Всё-таки выиграть её у Рубена Диаша, с которым мы претендовали на одну позицию, было очень сложно. Он нереально сильный защитник с потрясающей работоспособностью: мог спокойно играть через два дня на третий и вообще не уставать. Тем не менее Витория верил в меня, предоставлял игровое время.
Что касается работы Руя в «Спартаке», то [неудача] вообще ничего не значит. Так бывает: в одном клубе у тренера получается, в другом — нет», — приводит слова Конти «Спорт-экспресс».
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