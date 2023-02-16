У вице-президента Украинской ассоциации футбола при обыске изъяли около $ 100 тыс.
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У первого вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Вадима Костюченко изъяли около $ 100 тыс. при обыске, информирует украинский журналист Константин Андриюк.
Помимо денег, у Костюченко изъяли все телефоны, ноутбуки, компьютеры, планшеты и другие носители информации. Обыск проходил в рамках уголовного дела по денежным махинациям при покупке земли под строительство базы для сборной Украины.
Напомним, ранее украинские СМИ также сообщали, что глава УАФ Андрей Павелко подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Сначала Павелко был взят под стражу, но потом за него внесли залог, и функционер вышел на свободу.
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