«Пиво, кто-нибудь?» Де Брёйне ответил фанатам «Арсенала», бросавшим в него стаканы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил болельщикам «Арсенала», бросавшим в него пивные стаканы во время игры. Перенесённый матч 12-го тура АПЛ между лидерами чемпионата прошёл в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой гостей со счётом 3:1.

На своей странице в социальных сетях Де Брёйне выложил фотографии со вчерашнего матча, на которых видно, как со стороны трибун в него летят пивные стаканы.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

«Пиво, кто-нибудь? Спасибо», — подписал фотографии бельгиец.

Во вчерашней игре Кевин Де Брёйне записал на свой счёт гол и голевую передачу, а также успел вступить в конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. После победы «Манчестер Сити» сравнялся с «Арсеналом» в турнирной таблице АПЛ — у команд по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.