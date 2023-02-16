Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ограничений по возрасту нет». Глава судейского департамента — о карьере Безбородова

«Ограничений по возрасту нет». Глава судейского департамента — о карьере Безбородова
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры опытного российского арбитра Владислава Безбородова.

«Должность для Безбородова после его окончания карьеры? Мы заинтересованы во всех людях, которые у нас есть. У нас топ-людей в судействе и футболе в целом не так много. При том уровне, который показывает Владислав, я надеюсь, что он не планирует завершать свою карьеру. Никаких ограничений по возрасту сейчас нет. Когда карьера закончится, мы, естественно, будем очень заинтересованы в том, чтобы он передавал свой опыт и знания другим судьям», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023