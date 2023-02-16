«Ограничений по возрасту нет». Глава судейского департамента — о карьере Безбородова
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры опытного российского арбитра Владислава Безбородова.
«Должность для Безбородова после его окончания карьеры? Мы заинтересованы во всех людях, которые у нас есть. У нас топ-людей в судействе и футболе в целом не так много. При том уровне, который показывает Владислав, я надеюсь, что он не планирует завершать свою карьеру. Никаких ограничений по возрасту сейчас нет. Когда карьера закончится, мы, естественно, будем очень заинтересованы в том, чтобы он передавал свой опыт и знания другим судьям», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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