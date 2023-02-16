«Зашёл на пять сантиметров с какого-то ракурса — ну окей». Каманцев — об офсайдах

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о своём отношении к определению офсайдов.
«Я не противник системы полуавтоматических офсайдов, но заступы на половину сантиметра кончиком волос на ногах – это, мне кажется, крайне бухгалтерский подход. Понимаю, что тут большие ставки, влияние, места в Лиге чемпионов, – всё так, но мне это не близко.
В футбол играют не компьютеры, а люди. Как игроки допускают ошибки, так и судьи. Не должно быть перекосов. Если ошибок становится много, то получается и футбол некрасивый, и результат нечестный. Вы же наверняка видели споры, которые сейчас идут в Европе из-за полуавтоматических офсайдных линий. По мне, зашёл на пять сантиметров с какого-то ракурса – ну окей», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 16 февраля 2023
-
11:51
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:27
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:07
-
10:03
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:36
-
09:29
-
08:53
-
08:36
-
08:30
-
07:56
-
06:54
-
05:28
-
04:55