«Зашёл на пять сантиметров с какого-то ракурса — ну окей». Каманцев — об офсайдах

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о своём отношении к определению офсайдов.

«Я не противник системы полуавтоматических офсайдов, но заступы на половину сантиметра кончиком волос на ногах – это, мне кажется, крайне бухгалтерский подход. Понимаю, что тут большие ставки, влияние, места в Лиге чемпионов, – всё так, но мне это не близко.



В футбол играют не компьютеры, а люди. Как игроки допускают ошибки, так и судьи. Не должно быть перекосов. Если ошибок становится много, то получается и футбол некрасивый, и результат нечестный. Вы же наверняка видели споры, которые сейчас идут в Европе из-за полуавтоматических офсайдных линий. По мне, зашёл на пять сантиметров с какого-то ракурса – ну окей», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.