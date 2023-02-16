«Сейчас весна начнётся — посмотрим». Каманцев пошутил по поводу отстранения судей

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о возможных отстранениях российских судей во второй половине сезона.

«Сейчас весна начнётся – посмотрим насчёт отстранений (смеётся). На самом деле базовая вещь, которую мы все должны понимать, – у нас нулевая толерантность к попыткам манипулировать результатом матча. И Александр Дюков, и Максим Митрофанов, и я работаем для того, чтобы сделать хорошо, а не чтобы на этом заработать. Я здесь не для этого. И более высокие руководители с ещё большим коэффициентом не хотят в этом участвовать. Как думаете, захочется ли Дюкову когда-то ассоциироваться с этим? Очевидно, что нет. Если с любым арбитром будет доказан факт предвзятости – мы с ним расстаёмся, потому что это бросает тень на репутацию всей организации», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.