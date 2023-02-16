Каманцев: мы не можем равняться на Англию в воспитании судей. Наш пример — Словения

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, на какую страну России надо равняться в развитии футбольного судейства.



«Проблема набора молодых судей сейчас решается с помощью ЮФЛ. Судейство не может расти отдельно от чемпионата. В Англии и Германии много лиг, соответственно там всегда будут расти хорошие судьи. Но мы не можем равняться на них. Наш пример – Словения. У них маленький чемпионат, и на этой грядке они умудряются выращивать много качественных арбитров.



ЮФЛ решила огромное количество наших проблем. Поднять зарплаты в регионах – фантастическая работа, которую невозможно выполнить за раз. Но судья ЮФЛ, который из себя что-то представляет, понимает, что ещё один шаг, и он начнет получать деньги, дающие перспективы для роста. У нас есть молодые перспективные судьи, которые через определённое время будут в РПЛ и списках ФИФА.



В ЮФЛ совершенно другой подход. Тут, как с ребёнком в детском саду: «Делай, лишь бы делал, делаешь – уже хорошо». Судья вовлечён в процесс, идёт социализация, мы смотрим на другие параметры, например, талант. Когда ребёнок попадает в первый класс, ему ещё не ставят оценки, в ЮФЛ – примерно так же. В Юношескую футбольную лигу можно прийти с бухгалтерским подходом РПЛ и сделать так, что каждый из судей закончит. Инспектор увидит пять ключевых ошибок и скажет, что судьёй ему не стать. Такой задачи не стоит. На уровне ЮФЛ можно дать второй-третий шанс для улучшений в будущем», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.