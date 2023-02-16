Артета: «Арсенал» разочарован. Мы подарили «Сити» голы, когда всё было в наших руках

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).



«Мы разочарованы, потому что проиграли. И я имею в виду то, что встречу упустили именно мы. Это была невероятная битва, но мы подарили «Сити» голы, когда всё было в наших руках. А ещё у нас было три явных голевых момента и мы не реализовали их.



Чтобы обыграть «Манчестер Сити», нужно сыграть выше своего уровня, учитывая их мастерство. «Арсенал» играл наравне с ними, а иногда был лучше, но в матчах всё определяется конкретными моментами в штрафной. В этом они были лучше. В начале игры мы действовали неточно. Мы недостаточно хорошо читали ситуации и играли быстро, когда у нас не было преимущества. Это создавало нам проблемы. Хорошо, это можно принять. Но дарить такие голы на подобном уровне невозможно.



Атмосфера и игра были очень хорошими, если исключить то, что мы подарили «Манчестер Сити» три гола. Я не знаю, что ещё могу просить от игроков, чтобы они соответствовали этому уровню. «Сити» – лучшая команда мира, и мы в целом соответствовали их уровню. Но для победы нужно было делать некоторые вещи лучше», – цитирует Артету BBC.

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