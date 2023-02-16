РФС снова наложил запрет на регистрацию новичков из-за задолженности перед агентами

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил о новом запрете на регистрацию новичков в отношении казанского «Рубина». Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров вчера, 15 февраля.
«1. Удовлетворить заявление ранее аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в отношении организации трудоустройства футболиста Сеада Хакшабановича в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ранее аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.
2. Удовлетворить заявление ранее аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в отношении организации трудоустройства футболиста Мицуки Саито в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ранее аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.
3. Удовлетворить заявление ранее аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в отношении организации трудоустройства футболиста Дарко Йевтича в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ранее аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении.
- 16 февраля 2023
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