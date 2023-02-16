Руководство «ПСЖ» недовольно результатами клуба с Галтье. Эмир Катара мечтает о Зидане

Руководство «ПСЖ» недовольно последними результатами клуба под руководством главного тренера Кристофа Галтье, сообщает Le Parisien.



Парижане за неделю потерпели три поражения подряд – в 1/8 финала Кубка Франции от «Марселя» (1:2), во французской Лиге 1 от «Монако» (1:3) и в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1). Серия из проигрышей ослабила позиции Галтье. Четвёртое поражение подряд станет проблемой для владельцев «ПСЖ». Галтье знает, что руководство будет внимательно следить за результатами двух ближайших матчей – с «Лиллем» и «Марселем» в Лиге 1.



Боссы «ПСЖ» недовольны не только результатами, но и игрой команды. Особенную критику вызвал первый тайм матча ЛЧ с «Баварией». Его оценили как «нехватку амбиций». У руководства есть вопросы к причинам резкого спада «ПСЖ». Например, боссы клуба не понимают, как один из лидеров полузащиты Витинья стал игроком, не влияющим на игру.



Отмечается, что эмир Катара мечтает о приходе Зинедина Зидана на пост тренера «ПСЖ». Стороны контактируют уже полтора года, но специалист отдавал предпочтение работе со сборной Франции. Ситуация может измениться в случае продления контракта Дидье Дешама с французской национальной командой.

Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»: