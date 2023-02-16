«Милан» летом подпишет вратаря «Аталанты» Спортьелло в качестве свободного агента

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло летом перейдёт в «Милан» в качестве свободного агента. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что «россонери» заинтересованы в переходе 30-летнего итальянца на позицию второго вратаря — сменщика Мика Меньяна.
Сообщается, что «Милан», скорее всего, покинет нынешний второй голкипер команды Чиприан Тэтэрушану. В феврале румынскому вратарю исполнится 37 лет, и это одна из причин, по которой клуб заинтересован в переходе более молодого Спортьелло.
В текущем сезоне Марко Спортьелло провёл семь матчей за «Аталанту» в серии А, в которых пропустил девять мячей и дважды сыграл «на ноль».
Подопечные Стефано Пиоли на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 41 очко после 22 матчей.
- 16 февраля 2023
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