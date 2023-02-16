«Челси» готов выкупить Жоау Феликса у «Атлетико» летом за € 80 млн
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Лондонский «Челси» хочет выкупить португальского форварда Жоау Феликса у мадридского «Атлетико» летом 2023 года, сообщает Cadena Ser.
Отмечается, что английский клуб предложит около € 80 млн за полноценный трансфер 23-летнего футболиста. Феликс перешёл в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» зимой 2023 года. Лондонцы заплатили € 11 млн за аренду португальца. Также «Челси» взял на себя всю зарплату Феликса – около € 6 млн. Футболист перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года, мадридцы заплатили за Жоау рекордную для клуба сумму — € 126 млн.
Форвард провёл в составе синих три матча, забив один гол в матче английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1).
7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы:
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