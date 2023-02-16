Юрий Сёмин считает хорошим спаррингом возможный матч сборной России с Ираном

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможной товарищеской встрече российской национальной команды с Ираном.
«Конечно, сборной России матчи нужны. Сборная Ирана – серьёзная команда. Матч с ними — это хороший спарринг. Не играет никакой роли, что сборная сыграет на выезде. Но хотелось бы, чтобы сыграли дома. Потому что болельщики ждут и любят футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищескую игру с Ираном в марте 2022 года в Тегеране. Женская команда России также проведёт контрольную встречу с местной иранской командой.
Напомним, российские команды отстранены от участия во всех международных официальных играх.
- 16 февраля 2023
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