«Рубин» объявил о подписании болгарского нападающего Димитара Миткова
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Казанский «Рубин» объявил о подписании болгарского нападающего Димитара Миткова на правах аренды из софийского «Локомотива». Арендное соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Добро пожаловать в «Рубин», Димитар!» — написала пресс-служба казанцев.
Помимо софийского «Локомотива», форвард выступал за «Лудогорец» и софийский ЦСКА. В составе «Рубина» Митков будет выступать под 45-м номером.
Отметим, что «Рубин» достаточно креативно анонсировал подписание Миткова. Пресс-служба казанцев опубликовала в клубном телеграм-канале видеоролик, на котором в стиле викторины были изображены попытки угадать фамилию новичка. Среди вариантов были Артём Дзюба и Иван Игнатьев из московского «Локомотива».
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