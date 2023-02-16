Отец Месси прибыл в Барселону после неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте сына

Хорхе Месси, отец форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, прилетел в Барселону после переговоров с руководством «ПСЖ», сообщает в соцсетях журналист Жерар Ромеро.



Отмечается, что папа аргентинского футболиста прилетел в столицу Каталонии вечером 16 февраля – сразу после общения с боссами «ПСЖ» по поводу нового контракта сына. Ранее сообщалось, что Лионель близок к отказу от подписания нового контракта с французской командой. Переговоры его отца с «ПСЖ» не были успешными. Одним из вариантов, где 35-летний аргентинец может продолжить карьеру, называется «Интер Майами».



За «Барселону» Месси выступал с 2003 по 2021 год. Затем аргентинец стал футболистом «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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