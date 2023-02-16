Конте остался в Италии после игры с «Миланом». Временным тренером назначен его помощник

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, который недавно перенёс операцию по удалению желчного пузыря, был вынужден остаться в Италии после игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1). Об этом сообщает официальный аккаунт «Тоттенхэма» в социальных сетях.

«После проведённого вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы оправиться от недавней операции. Здоровье — это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини возьмёт на себя обязанности тренера первой команды», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее из-за проблем со здоровьем итальянский специалист был вынужден пропустить матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).