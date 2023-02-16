«Есть регламент. «Зениту» надо ехать и побеждать». Аршавин — о матче с «Волгой» в Кубке

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о решении провести в Ульяновске матч между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России.



«Есть регламент, тем более если поле признали в пригодном состоянии. Понятно, что оно идеальным не будет. «Зениту» надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс, и ты должен использовать его. «Зенит» такая команда, которая должна побеждать», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



Напомним, встреча между «Волгой» и «Зенитом» состоится на стадионе «Труд» в Ульяновске. Матч пройдёт в субботу, 25 февраля, стартовый свисток — в 14:30 по московскому времени. Победитель матча пройдёт в полуфинал Пути регионов, проигравший покинет розыгрыш Кубка России.

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