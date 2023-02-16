Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко: думаю, что участвовал в нескольких странных матчах

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос об участии в играх, спортивный характер которых вызывал у него сомнения.



«Думаю, таких матчей было несколько. Не знаю, как проверить те игры, но подозрения возникали. Намного позже встретил человека, не футболиста, который назвал один матч с моим участием, носивший неспортивный характер. Мне так не казалось, но он привёл ряд фактов. Стал вспоминать, анализировать и кое‑что действительно готов отнести к странностям. Матч, не просите, не назову. Нечестность российских судей — выдумка или реальность? Думаю, второе», — приводит слова Лебеденко «Матч ТВ».

Игорь Лебеденко выступает на профессиональном уровне с 2002 года, когда он дебютировал в составе «Торпедо», сменив затем семь российских команд. В 15 матчах текущего чемпионата России он отметился одним забитым мячом. В таблице Российской Премьер-Лиги после 17 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с шестью очками.