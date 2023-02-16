El Confidencal: экс-глава судейского комитета получил от «Барселоны» € 4,7 млн с 2003 года

Стали известны новые подробности, касающиеся скандала вокруг выплаты «Барселоной» денег бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.



Как сообщает El Confidencial, с 2003 года Негрейра получил от «Барсы» € 4,7 млн. В период с 2016 по 2018 год 95% оборота компании DASNIL 95, которая принадлежит экс-рефери, составляли платежи, поступавшие от каталонского клуба. Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила Негрейре € 1,4 млн с 2016 по 2018 год. Клуб сообщил, что чиновник составлял для них отчёты о молодых игроках и судействе. Сам Негрейра отметил, что оказывал «Барсе» консультационные услуги.



Негрейра занимал пост вице-президента технического судейского комитета с 1994 по 2018 год. Ранее он также работал судьёй – в период с 1975 по 1992 год.

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