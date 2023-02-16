«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько матч 1/16 финала Лиги Европы, где смотреть
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Сегодня, 16 февраля, стартует плей-офф Лиги Европы сезона-2022/2023. Одним из первых матчей 1/16 финала турнира станет противостояние с громкой афишей — «Барселона» встретится с «Манчестер Юнайтед». Первый матч команд пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Игру обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани из Рима. Последняя встреча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» случилась в 2019 году на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда каталонцы обыграли «красных дьяволов» со счётом 4:0 по сумме двух матчей.
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