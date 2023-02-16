Игнатьев — о матче со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка: «Локомотив» нацеливается на победу

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев подвёл итоги зимних сборов железнодорожников, а также высказался о предстоящем матче команды со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России. Игра состоится 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск.

«Багаж со сборов серьёзный. Мы проделали хорошую работу на сборах, но она ещё продолжается. У нас есть неделя, но это уже будет подготовка конкретно под «Спартак». В целом, я оцениваю сборы как плодотворные. Надеюсь, это выльется в хорошие результаты.



Обсуждают ли в команде предстоящий матч со «Спартаком»? Обсуждений как таковых у нас пока нет, но мы настраиваемся на эти игры, потому что только неделя остаётся. Сейчас уже начнётся новый цикл, будем готовиться, разбирать. Нацеливаемся на победу», — приводит слова Игнатьева официальный сайт «Локомотива».