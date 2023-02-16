Симонс: возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной

19-летний полузащитник ПСВ и сборной Нидерландов Ксави Симонс высказался о возможности возвращения в «ПСЖ».

«В конце концов, такие разговоры – это нормально. Это футбол. К тому же я действительно очень люблю Париж, это особенный город. Правда в том, что люди смотрят на всё под лупой и каждый делает те выводы, которые хочет. Нужно научиться жить с этим. Я подписал контракт с ПСВ на пять лет, и я очень счастлив здесь. Да, я не знаю, что может случиться в будущем. У «ПСЖ» есть вариант обратного выкупа, но принимать решение всё равно буду я. Последнее слово будет за мной», — приводит слова Симонса Marca.



Ксави Симонс начинал свой путь в футболе в академии испанской «Барселоны», откуда в 2019 году перебрался в «ПСЖ». За основную команду парижан нидерландский полузащитник сыграл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В 2022 году Симонс перешёл в ПСВ на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Симонс отметился 10 голами и четырьмя ассистами в чемпионате Нидерландов. Также в конце 2022 года Ксави получил вызов в свою национальную сборную на чемпионат мира, где сыграл всего семь минут.