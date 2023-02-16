Петржела: Иран — достойный соперник для сборной России. Будет интересный спарринг

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможной товарищеской встрече российской национальной команды со сборной Ирана.
«Конечно же, сборной нужны матчи. В противном случае они забудут, как играть друг с другом. Любой команде нужна игровая практика на постоянной основе. И сборы тоже необходимы. Это послужит мотивацией для футболистов. Иран — достойный соперник. У них отличная сборная, есть много качественных игроков. Получится интересный спарринг», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищескую игру с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Женская команда России также проведёт контрольную встречу с местной, иранской командой.
Напомним, российские команды отстранены от участия во всех международных официальных играх.
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