Виктор Мозес сообщил о готовности вернуться на поле в марте
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес заявил, что рассчитывает вернуться к играм в марте. Нигериец присоединился к красно‑белым на сборе в Дубае 25 января. Он не играл за команду с августа 2022 года, когда получил травму в матче 4‑го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).
«Моё восстановление? Всё хорошо. Когда планирую играть? У меня нет конкретной даты. В марте», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 32‑летний футболист провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и забил два мяча. Его контракт с красно‑белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
Московский «Спартак» возобновит официальную часть сезона матчами с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. Они состоятся 22 и 27 февраля. 3 марта продолжится розыгрыш Российской Премьер-Лиги.
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