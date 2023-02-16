Виктор Мозес сообщил о готовности вернуться на поле в марте

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес заявил, что рассчитывает вернуться к играм в марте. Нигериец присоединился к красно‑белым на сборе в Дубае 25 января. Он не играл за команду с августа 2022 года, когда получил травму в матче 4‑го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).



«Моё восстановление? Всё хорошо. Когда планирую играть? У меня нет конкретной даты. В марте», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».



В нынешнем сезоне 32‑летний футболист провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и забил два мяча. Его контракт с красно‑белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.



Московский «Спартак» возобновит официальную часть сезона матчами с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. Они состоятся 22 и 27 февраля. 3 марта продолжится розыгрыш Российской Премьер-Лиги.