Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерация футбола Испании готова сотрудничать по делу о выплатах «Барсы» экс-главе судей

Федерация футбола Испании готова сотрудничать по делу о выплатах «Барсы» экс-главе судей
Аудио-версия:
Комментарии

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте выступила с заявлением, касающимся скандала с «Барселоной» и её связью с вице-президентом судейского комитета Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

«Учитывая информацию, появившуюся вчера, Королевская испанская футбольная федерация считает необходимым сообщить медиа и широкой общественности о следующем.

1. После выборов президента RFEF в конце мая 2018 года, с приходом нынешнего руководства, руководство технического судейского комитета было обновлено. Предыдущие руководители были уволены, среди них — г-н Хосе Мария Энрикес Негрейра.

2. RFEF требует в дополнение к декларации об отсутствии конфликта интересов, чтобы все сотрудники и члены различных органов предоставляли расширенную декларацию о доходах. В ней они обязаны детализировать все свои доходы независимо от того, сколько получают в RFEF. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность оценить и проверить фактическое и реальное отсутствие конфликта интересов. Все сотрудники подавали и подписывали эти документы.

3. Вчера антикоррупционный департамент запросил информацию о лицах, руководивших техническим судейским комитетом, а также о «Барселоне».

4. RFEF согласилась принимать участие в возможных судебных процедурах, которые будут проводиться по этому вопросу.

5. Как только будет получена нужная информация, RFEF примет соответствующие меры в рамках закона, который должен превалировать во всех подобных ситуациях», – говорится в заявлении.

«Барселона» влипла в новый скандал. Клуб переводил кучу денег боссу судей «Барселона» влипла в новый скандал. Клуб переводил кучу денег боссу судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023