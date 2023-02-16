Федерация футбола Испании готова сотрудничать по делу о выплатах «Барсы» экс-главе судей

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте выступила с заявлением, касающимся скандала с «Барселоной» и её связью с вице-президентом судейского комитета Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.



«Учитывая информацию, появившуюся вчера, Королевская испанская футбольная федерация считает необходимым сообщить медиа и широкой общественности о следующем.



1. После выборов президента RFEF в конце мая 2018 года, с приходом нынешнего руководства, руководство технического судейского комитета было обновлено. Предыдущие руководители были уволены, среди них — г-н Хосе Мария Энрикес Негрейра.



2. RFEF требует в дополнение к декларации об отсутствии конфликта интересов, чтобы все сотрудники и члены различных органов предоставляли расширенную декларацию о доходах. В ней они обязаны детализировать все свои доходы независимо от того, сколько получают в RFEF. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность оценить и проверить фактическое и реальное отсутствие конфликта интересов. Все сотрудники подавали и подписывали эти документы.



3. Вчера антикоррупционный департамент запросил информацию о лицах, руководивших техническим судейским комитетом, а также о «Барселоне».



4. RFEF согласилась принимать участие в возможных судебных процедурах, которые будут проводиться по этому вопросу.



5. Как только будет получена нужная информация, RFEF примет соответствующие меры в рамках закона, который должен превалировать во всех подобных ситуациях», – говорится в заявлении.