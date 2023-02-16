Сергей Кирьяков назвал «Баварию» безоговорочным фаворитом Лиги чемпионов

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о главном фаворите текущего плей-офф Лиги чемпионов.
«Ещё рано что-то говорить, но по проведённым матчам однозначно «Бавария» – главный фаворит Лиги чемпионов. Играть с таким большим преимуществом на поле «ПСЖ», где выступают Неймар, Мбаппе и Месси – это говорит о многом. Думаю, однозначно «Бавария». Понятно, что ещё не играл «Реал» и другие команды, но на сегодняшний момент безоговорочно – «Бавария», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» (1:0), «Милан» переиграл «Тоттенхэм» (1:0), «Боруссия» на своём поле оказалась сильнее «Челси» (1:0), а «Бенфика» взяла верх над «Брюгге» (2:0). На следующей неделе состоятся оставшиеся встречи: «Айнтрахт» — «Наполи», «Ливерпуль» — «Реал» (21 февраля), «Интер» — «Порту» и «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» (22 февраля).
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