Попов: «Спартак» опережает «Зенит» по количеству болельщиков, но это равнозначные команды

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о популярности «Спартака» и «Зенита».
«Спартак» был и остаётся самой популярной командой в России. Все хотят играть против неё и обыгрывать. О них писали намного больше, чем две строчки об «Амкаре». «Спартаку» были посвящены первый и второй разворот газет, а на третьем — интервью со всеми их ветеранами подряд. Конечно, все хотели попасть в эти публикации, но чтобы туда попасть, нужно было обыграть «Спартак».
Перехватил ли «Зенит» у «Спартака» статус команды, на которую сейчас настраиваются сильнее? «Зенит» приблизился к «Спартаку» по популярности и титулам, это две равнозначные команды. Но, судя по всему, «Спартак» вроде как пока опережает «Зенит» по количеству болельщиков. Пиар-группа «Спартака» работала лучше», — приводит слова Попова Legalbet.
- 16 февраля 2023
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