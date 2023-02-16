Соболев: мы уже эти никому не нужные кубки выигрывали, а в чемпионате всё не очень было
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ, а также её значимости перед возобновлением сезона Российской Премьер-Лиги.
«В чём важность этой победы? Ни в чём. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное — это чемпионат. Мы уже выигрывали эти кубки, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень всё было. Эти кубки вообще ничего не значат», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров. В первой официальной игре 2023 года команда Гильермо Абаскаля встретится в Фонбет Кубке России с «Локомотивом» (22 февраля). В ближайшем туре РПЛ красно-белые примут «Урал» (4 марта).
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