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Болгарский новичок «Рубина» прокомментировал свой переход в команду

Болгарский новичок «Рубина» прокомментировал свой переход в команду
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Болгарский новичок «Рубина» Димитар Митков прокомментировал свой переход в команду. Напомним, футболист подписал с казанцами арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

«Рад присоединиться к команде! Чувствую себя хорошо, всё отлично. Впервые услышал об интересе «Рубина» примерно за два дня до моей первой официальной игры в Болгарии. Я был очень воодушевлён этой новостью. Над предложением долго не думал. Мне хотелось перейти в команду, где я смогу вырасти как футболист. Знаю, что «Рубин» – большой футбольный бренд. Несколько лет назад клуб играл в еврокубках, были хорошие результаты. Могу сказать о команде только хорошее.

Я играю на позиции нападающего. Что касается моих качеств — я могу играть обеими ногами, неплохо играю головой и обладаю сильным ударом.

Моя цель всегда при мне, не хотел бы её разглашать. Главное, чего я хочу, – приносить пользу моей команде и забивать как можно больше голов. Самое главное – побеждать в каждом матче и вернуться в Премьер-Лигу», — приводит слова Миткова официальный сайт «Рубина».

Напомним, до перехода в «Рубин» Митков выступал за софийский «Локомотив».

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