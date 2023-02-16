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Широков: сборная России давно играла с Ираном и проиграла 0:1. Нам надо взять реванш!

Широков: сборная России давно играла с Ираном и проиграла 0:1. Нам надо взять реванш!
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Бывший полузащитник сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды со сборной Ирана в марте 2023 года.

«Хорошая идея и хороший соперник. Мы давно играли с Ираном в Абу-Даби и проиграли им 0:1, пропустили на 90-й минуте. Отличный соперник, нам надо реванш взять (смеётся). Вообще супер, что игра будет в Тегеране на 78-тысячном стадионе — как я понимаю, мы там ещё ни разу не были. Надо расширять кругозор.

Думаю, что идея отличная, как и страна, в которой будет матч. Иран играл на чемпионате, поэтому на участника чемпионата мира нашей сборной можно по-другому настроиться. В свете последних не совсем удачных матчей мотивация должна быть хорошей», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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