«Я всегда был его фанатом». Рэпер Дрейк сделал выбор между Месси и Роналду

Известный канадский рэпер Дрейк сделал свой выбор между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.



Хип-хоп исполнитель стал гостем на стриме популярного блогера iShowSpeed, который является фанатом 38-летнего португальца.



«О, это сложный вопрос. Для меня, наверное, Роналду, если честно. Но думаю, что это, вероятно, не все оценят. Знаю, что сейчас момент Месси, но я всегда был фанатом Роналду. Я такой же, как и ты», — сказал Дрейк.



«Дрейк, мужик, ты крут! Ты тоже фанат Роналду. Чёрт… С кем бы я ни общался, все называют Месси лучшим, но ты… Ты особенный, братан. Ты такой, какой есть», – ответил iShowSpeed.

Криштиану Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана: