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«Я всегда был его фанатом». Рэпер Дрейк сделал выбор между Месси и Роналду

«Я всегда был его фанатом». Рэпер Дрейк сделал выбор между Месси и Роналду
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Известный канадский рэпер Дрейк сделал свой выбор между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

Хип-хоп исполнитель стал гостем на стриме популярного блогера iShowSpeed, который является фанатом 38-летнего португальца.

«О, это сложный вопрос. Для меня, наверное, Роналду, если честно. Но думаю, что это, вероятно, не все оценят. Знаю, что сейчас момент Месси, но я всегда был фанатом Роналду. Я такой же, как и ты», — сказал Дрейк.

«Дрейк, мужик, ты крут! Ты тоже фанат Роналду. Чёрт… С кем бы я ни общался, все называют Месси лучшим, но ты… Ты особенный, братан. Ты такой, какой есть», – ответил iShowSpeed.

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