Неймар, сыгравший в покерном турнире после матча с «Баварией», также посетил «Макдоналдс»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, участвовавший в турнире по покеру в Париже на следующий день после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), затем отправился в «Макдоналдс».



В соцсетях друга бразильца, Гильермо Питты, появилась фотография из ресторана быстрого питания с компанией, в которую входит 31-летний бразилец. «Приучаем его делать нормальные вещи», – подписал фото Питта, не сообщив, о ком именно идёт речь.

Напомним, в среду, 15 февраля, на следующий день после поражения от «Баварии» Неймар появился на покерном турнире. Сообщается, что сначала бразилец сел за стол в середине дня, быстро проиграл и ушёл. В 22:30 по местному времени он вернулся, чтобы принять участие в большом турнире с бай-ином (взнос за вход в турнир) € 10 тыс.



Поведение Неймара вызвало недовольство у болельщиков. Отметим, что после поражения от «Баварии» форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступил с речью перед одноклубниками, призвав партнёров выспаться и привести себя в порядок перед ответной встречей.

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