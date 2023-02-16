«Зенит» объявил состав на тренировочный сбор в Иране

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала состав команды, который отправится на заключительные перед рестартом сезона тренировочные сборы в Иран.

Состав «Зенита» на сборы выглядит следующим образом:

Отметим, что в состав не попал бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан, перешедший в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно. Ожидается, что футболист присоединится к своим одноклубникам позже на этой неделе.

Ранее «Зенит» провёл два этапа тренировочных сборов в Катаре и ОАЭ. Петербуржцы провели товарищеские матчи с катарскими «Аль-Биддой» (9:0) и «Лусаил Сити» (3:0), малазийским «Джохором» (3:0), армянскими «Урарту» (1:0) и «Арарат-Армения» (1:1), «Дубай Сити» из ОАЭ (8:0) и дважды сыграли вничью с «Уралом» 1:1.