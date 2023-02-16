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«ПСЖ» анонсировал первую за 11 лет открытую тренировку

«ПСЖ» анонсировал первую за 11 лет открытую тренировку
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Французский «ПСЖ» на своём официальном сайте анонсировал проведение открытой тренировки, которая должна пройти 24 февраля на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс» в столице Франции.

Интересным фактом является то, что «ПСЖ» проведёт открытую тренировку впервые за 11 лет.

Обладатели абонементов на матчи парижан получат по два пригласительных билета на открытую тренировку, а также буду обладать приоритетным правом приобретения дополнительной пары билетов. Остальные болельщики «ПСЖ» получат возможность приобрести билеты после обладателей абонементов. Стоимость билетом составляет от 5 до 15 евро. Тренировка будет длиться один час.

Также тренировку посетят 1000 детей-бенефициаров благотворительного фонда «ПСЖ».

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