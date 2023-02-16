Антонио Конте прокомментировал свой отъезд в Италию из-за проблем со здоровьем

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте выступил с заявлением после предоставления ему руководством клуба возможности восстановиться после операции, проведя время в Италии с семьёй.

«Я чувствую большую ответственность перед клубом, футболистами, персоналом и болельщиками, поэтому я поторопился со своим возвращением. К сожалению, я недооценил сложившуюся ситуацию, которая вышла очень серьёзной и неожиданной. Моё тело пострадало, и теперь я вынужден снова сделать паузу ради своего полного выздоровления. Все, кто меня знают, понимают, на сколько мне больно было принять это решение, но это было необходимо», — написал Конте на своей странице в социальных сетях.

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