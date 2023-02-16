«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 16 февраля, в матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Начало матча — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» находится на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ответная встреча команд запланирована на 23 февраля, игра пройдёт в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
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