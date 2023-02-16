Форвард ЦСКА Чалов: реально ли угнаться за «Зенитом»? Разница в ресурсах всем видна

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов сравнил возможности санкт-петербургского «Зенита» с ресурсами других команд Российской Премьер-Лиги, заявив, что разница в пользу сине-бело-голубых очевидна каждому.

«Реально ли угнаться за «Зенитом» или разрыв в возможностях слишком очевиден? Разница в ресурсах всем видна», — приводит слова Чалова Sport24.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ на протяжении четырёх последних сезонов. В текущем розыгрыше чемпионата России санкт-петербургская команда также возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка после 17 сыгранных матчей. «Зенит» опережает идущий вторым московский «Спартак» на шесть очков. ЦСКА занимает пятую строчку в 29 очками. Последний раз армейцы становились чемпионами в 2016 году.