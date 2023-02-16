Женская команда «Крылья Советов» вышла в Суперлигу
Поделиться
Женский самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вышел в женскую Суперлигу. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Состав команды будет состоять из игроков, которые перейдут из молодёжной команды, которая завоевала бронзовые медали Молодёжной лиги. Вместе с этим команда укрепится новичками из других команд.
Напомним, недавно впервые в своей истории победу в турнире одержал «Зенит». В тройку также вошли ЦСКА и «Локомотив». ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в финале «Зенит».
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:45
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:11
-
17:03
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:26
-
16:24
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:44
-
15:42
-
15:40
-
15:29
-
15:27
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:47
-
14:43
-
14:33
-
14:30
-
14:28
Партнерский контент