Женская команда «Крылья Советов» вышла в Суперлигу

Женский самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вышел в женскую Суперлигу. Об этом сообщает пресс-служба команды.



Состав команды будет состоять из игроков, которые перейдут из молодёжной команды, которая завоевала бронзовые медали Молодёжной лиги. Вместе с этим команда укрепится новичками из других команд.

Напомним, недавно впервые в своей истории победу в турнире одержал «Зенит». В тройку также вошли ЦСКА и «Локомотив». ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в финале «Зенит».

Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик: