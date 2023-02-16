«Неймар заботился обо мне как о сыне». Ксави Симонс — об адаптации в «ПСЖ»

Полузащитник нидерландского ПСВ Ксави Симонс, ранее защищавший цвета французского «ПСЖ», рассказал, что в адаптации в парижском клубе ему очень помог бразильский нападающий Неймар, который заботился о юном нидерландце как о собственном сыне.
«Кто помогал мне в «ПСЖ»? Имея возможность общаться на испанском, французском и голландском языках, я мог разговаривать почти со всеми. Неймар, который знал меня с детства, очень мне помог. У нас были очень хорошие отношения. Он заботился обо мне практически как о сыне. Я буду вечно благодарен ему.
Каждый день рядом с Месси и Мбаппе невероятен. Смотреть, как они тренируются… Рамос, Маркиньос, люди, за которыми вы следили по телевизору всю жизнь, теперь тренируются вместе с вами. Это было очень приятно», — приводит слова Симонса Marca.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»
- 16 февраля 2023
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