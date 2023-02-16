«В любой другой день мы бы забили пару голов». Хаверц — о поражении «Челси» в 1/8 ЛЧ

Нападающий «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о поражении лондонского клуба от дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 0:1.

«Обидно проигрывать, потому что, на мой взгляд, что мы играли довольно хорошо. Мы приехали сюда, чтобы побеждать или, по крайней мере, сыграть вничью, но в итоге проиграли, и это нас очень расстраивает. Их гол был ошибкой с нашей стороны, и мы знали, что Адейеми — быстрый форвард, особенно в контратаках. Так что это разочаровало.

Мы создали много моментов, и в другой день мы могли бы забить пару голов, и результат был бы совсем иным. Я не думаю, что мы должны быть слишком недовольны нашим выступлением, потому что мы создали много моментов. Но меня просто расстраивает тот факт, что мы не воспользовались ни одним из них», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Челси».

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