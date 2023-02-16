Ширер: пожму Холанду руку, когда он побьёт рекорд АПЛ по голам за сезон
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Бывший английский нападающий Алан Ширер рассказал об отношении к форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Недавно норвежец побил рекорд Серхио Агуэро по количеству голов в английской Премьер-лиге за один сезон.
«Я пожму ему руку, когда он побьет рекорд лиги по голам за сезон. Это скоро произойдёт. Он не спит по ночам, когда не забивает в матче — форвард должен быть таким. Он идеальный центральный нападающий», – цитирует Ширера Daily Mail.
В матче английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» победу со счётом 3:1 одержали гости, Холанд отличился голом. После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
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