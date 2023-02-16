«Оренбург» обыграл «Пари НН» в товарищеской игре. Глушаков забил и не реализовал пенальти

Сегодня, 16 февраля, проходил товарищеский матч между «Пари Нижним Новгородом» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Глория Спортс Арена — поле A». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу ореннбуржской команды.

Спустя шесть минут после стартового свистка открыл счёт в игре Данил Капустянский. В скором времени Брайан Мансилья укрепил преимущество команды Марцеля Лички. На 53-й минуте дебютный счёт за нижегородцев забил Денис Глушаков. Полузащитник забил, сыграв на добивании после удара Дмитрия Рыбчинского. В конце матча Денис не смог реализовать пенальти — вратарь потащил удар. Хавбек перебил одиннадцатиметровый, но снова не смог переиграть Владимира Сысуева.



«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей.