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«Оренбург» обыграл «Пари НН» в товарищеской игре. Глушаков забил и не реализовал пенальти

«Оренбург» обыграл «Пари НН» в товарищеской игре. Глушаков забил и не реализовал пенальти
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Сегодня, 16 февраля, проходил товарищеский матч между «Пари Нижним Новгородом» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Глория Спортс Арена — поле A». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу ореннбуржской команды.

Спустя шесть минут после стартового свистка открыл счёт в игре Данил Капустянский. В скором времени Брайан Мансилья укрепил преимущество команды Марцеля Лички. На 53-й минуте дебютный счёт за нижегородцев забил Денис Глушаков. Полузащитник забил, сыграв на добивании после удара Дмитрия Рыбчинского. В конце матча Денис не смог реализовать пенальти — вратарь потащил удар. Хавбек перебил одиннадцатиметровый, но снова не смог переиграть Владимира Сысуева.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1:0 Капустянский – 6'   2:0 Мансилья – 18'   2:1 Глушаков – 53'
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