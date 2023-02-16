Галлиани: не вижу шансов клубам Серии А приобрести будущего обладателя «Золотого мяча»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани поделился мнением о разнице английской Премьер-лиги и Серии А, а также посетовал на отсутствие обладателей «Золотого мяча» в итальянском чемпионате.
«Английские команды зарабатывают в три-четыре раза больше, чем итальянские, чего раньше не было. Итальянскому футболу будет сложно снова стать лучшим в Европе, как это было в 1990-х годах.
Когда-то все кандидаты на «Золотой мяч» играли в Италии. Но последним игроком из Серии А, который стал обладателем этого трофея, был Кака в 2007 году. Прошли годы. Что касается итальянских команд, я больше не вижу возможности приобрести потенциального обладателя «Золотого мяча», — приводит слова Галлиани журналист Джанлука Ди Марцио.
Месси может получить «Суперзолотой мяч»
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