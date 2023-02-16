Алдонин назвал «Баварию» и «Наполи» главными претендентами на победу в Лиге чемпионов
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о командах, которых считает фаворитами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в особенности выделив «Баварию» и «Наполи» как основных претендентов на победу в турнире. В первом матче 1/8 финала турнира мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (1:0).
«Сложно сказать, да и пока ещё рано. Круг претендентов — «Бавария», «Наполи» тоже очень серьёзная команда, недооценённая. Сейчас они играют в очень интересный футбол. На групповом этапе, они выглядели шикарно. Думаю, круг претендентов состоит из четырёх-пяти команд, но всё интересное ещё впереди», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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