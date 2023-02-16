«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 1/16 Лиги Европы

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы команд на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 16 февраля, в Барселоне, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:45 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Араухо, Педри, Левандовски, Алонсо, Альба, Кессье, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гави.



Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Маласиа, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Вегорст, Санчо.



«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» занял второе место в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.