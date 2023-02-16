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«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеской игре

«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеской игре
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Сегодня, 16 февраля, состоялся товарищеский матч между «Ахматом» и «Рубином». Команды играли на стадионе в Турции. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 17-й минуте Владимир Ильин открыл счёт во встрече. Во втором тайме Лечи Садулаев отправил мяч в свои ворота после «стеночки» от Ильи Самошникова и Александра Ломовицкого, который простреливал в штрафную.

«Ахмату» ещё предстоит сыграть в товарищеских матчах с «Нефтехимиком» и «Волгарём». 26 февраля команда Сергея Ташуева встретится в матче Фонбет Кубка России с «Уфой» в гостях, а 4 марта сыграет в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом».

Недавно Российский футбольный союз (РФС) сообщил о новом запрете на регистрацию новичков в отношении казанского «Рубина». Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров вчера, 15 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2023, четверг. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань, Россия
1:0 Ильин – 17'   1:1 – 73'
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