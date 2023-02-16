«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеской игре

Сегодня, 16 февраля, состоялся товарищеский матч между «Ахматом» и «Рубином». Команды играли на стадионе в Турции. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 17-й минуте Владимир Ильин открыл счёт во встрече. Во втором тайме Лечи Садулаев отправил мяч в свои ворота после «стеночки» от Ильи Самошникова и Александра Ломовицкого, который простреливал в штрафную.

«Ахмату» ещё предстоит сыграть в товарищеских матчах с «Нефтехимиком» и «Волгарём». 26 февраля команда Сергея Ташуева встретится в матче Фонбет Кубка России с «Уфой» в гостях, а 4 марта сыграет в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом».

Недавно Российский футбольный союз (РФС) сообщил о новом запрете на регистрацию новичков в отношении казанского «Рубина». Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров вчера, 15 февраля.