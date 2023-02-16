Защитник «Челси» Чилуэлл: «Боруссия» воспользовалась своим шансом, а мы нет

Крайний защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал поражение своей команды от дортмундской «Боруссии» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
«Мы бы хотели победить или добиться ничейного результата. Они воспользовались своим шансом, а мы не воспользовались своим, вот что происходит в матчах такого уровня. Мы проиграли игру в соревновании, где важна только победа. К счастью, у нас есть ответная встреча на «Стэмфорд Бридж».
Я не думаю, что это просто неудача. У нас не может быть никаких оправданий. Мы играли хорошо, но если мы хотим пройти дальше, нам нужно играть ещё лучше. У нас много новых игроков, которых мы пытаемся интегрировать. К сожалению, это требует времени, но у нас его нет. Поэтому мы изо всех сил стараемся усердно работать и всё исправить», — приводит слова Чилуэлла The Sun.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 16 февраля 2023
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